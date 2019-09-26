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Премьер Британии разгневал парламент, упомянув убитую депутатку в контексте Brexit

Четверг, 26 сентября 2019, 17:18

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон столкнулся с критикой депутатов после его заявления о том, что лучший способ почтить память погибшего депутата Джо Кокс - реализовать Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Джо Кокс была убита правым экстремистом в июне 2016 года, непосредственно перед референдумом о членстве Великобритании в ЕС. Она выступала против Brexit. Ее убийца Томас Мейр в момент совершения преступления воскликнул "Britain first" - название ультраправой группы.

Джонсон заявил, что "лучшим способом почтить память Джо Кокс и, действительно, лучшим способом объединить эту страну было бы, я думаю, воплощение Brexit".

Он выступал во время дебатов в Палате общин на следующий день после того, как судьи Верховного суда приняли решение, что приостановка работы парламента было незаконным.

Муж Джо Кокс написал в Twitter, что ему "противно от того, что имя Джо используется таким образом".

"Лучший способ почтить Джо - это всем нам (независимо от наших взглядов) отстаивать то, во что мы верим... но никогда не демонизировать другую сторону", - написал он.

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что слова премьера является "позорными".

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