Трамп каже, що слова Зеленського його виправдовують

Президент США Дональд Трамп зазначив, що заява Володимира Зеленського про відсутність тиску на нього у телефонній розмові між лідерами "є найкращим доказом" для його виправдання.

Як пише "Європейська правда", про це Трамп заявив у своєму Twitter.

"Президент України сказав, що я не чинив на нього тиску, щоб зробити щось неправильне. Не може бути кращого доказу, ніж це! Коли Байден був віцепрезидентом, його син, з іншого боку, вивіз мільйони доларів, сильно озброївши українського президента. Також вкрав мільйони з Китаю. Погано!", - написав Трамп.

The President of Ukraine said that he was NOT pressured by me to do anything wrong. Can’t have better testimony than that! As V.P., Biden had his son, on the other hand, take out millions of dollars by strong arming the Ukrainian President. Also looted millions from China. Bad!