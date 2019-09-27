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Трамп каже, що слова Зеленського його виправдовують

П'ятниця, 27 вересня 2019, 08:16

Президент США Дональд Трамп зазначив, що заява Володимира Зеленського про відсутність тиску на нього у телефонній розмові між лідерами "є найкращим доказом" для його виправдання. 

Як пише "Європейська правда", про це Трамп заявив у своєму Twitter.

"Президент України сказав, що я не чинив на нього тиску, щоб зробити щось неправильне. Не може бути кращого доказу, ніж це! Коли Байден був віцепрезидентом, його син, з іншого боку, вивіз мільйони доларів, сильно озброївши українського президента. Також вкрав мільйони з Китаю. Погано!", - написав Трамп.

Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена

Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск.  "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.

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