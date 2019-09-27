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Трамп говорит, что слова Зеленского его оправдывают

Пятница, 27 сентября 2019, 08:16

Президент США Дональд Трамп отметил, что заявление Владимира Зеленского об отсутствии давления на него в телефонном разговоре между лидерами "является лучшим доказательством" для его оправдания.

Как пишет "Европейская правда", об этом Трамп заявил в своем Twitter.

"Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давления, чтобы сделать что-то неправильное. Не может быть лучшего доказательства, чем это! Когда Байден был вице-президентом, его сын, с другой стороны, вывоз миллиона долларов, сильно вооружив украинского президента. Также украл миллионы из Китая. Плохо!", - написал Трамп.

Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, через который в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена

Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

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