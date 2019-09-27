Трамп говорит, что слова Зеленского его оправдывают

Президент США Дональд Трамп отметил, что заявление Владимира Зеленского об отсутствии давления на него в телефонном разговоре между лидерами "является лучшим доказательством" для его оправдания.

Как пишет "Европейская правда", об этом Трамп заявил в своем Twitter.

"Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давления, чтобы сделать что-то неправильное. Не может быть лучшего доказательства, чем это! Когда Байден был вице-президентом, его сын, с другой стороны, вывоз миллиона долларов, сильно вооружив украинского президента. Также украл миллионы из Китая. Плохо!", - написал Трамп.

The President of Ukraine said that he was NOT pressured by me to do anything wrong. Can’t have better testimony than that! As V.P., Biden had his son, on the other hand, take out millions of dollars by strong arming the Ukrainian President. Also looted millions from China. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019

Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, через который в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена

Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.