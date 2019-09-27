Кулеба: СНД — клуб невдах, це закрита історія

Віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає СНД клубом невдах, який ні на що не здатен.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю "Європейській правді".

Говорячи про рух України до ЄС та необхідність позбутися сприйняття України як частини "русского мира", Кулеба сказав, що не вбачає в СНД перешкод для євроінтеграції нашої держави.

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"СНД – це клуб невдах. А нам треба прагнути до "клубу вдах". СНД – це клуб людей, які так і не змогли цивілізовано розлучитися. А люди, які навіть розлучитися не здатні, тим більше не можуть нічого нового створити. Тому особисто для мене СНД – це закрита історія", - зазначив Кулеба.

При цьому він підкреслив, що це його особиста думка, а питання щодо роботи України в СНД слід адресувати главі МЗС Вадиму Пристайку, оскільки це його компетенція.

За останні місяці Україна вийшла з цілої низки угоди з СНД.

Україна максимально знизила рівень представленості у засіданнях вищих органів СНД – у деяких заходах брали участь лише керівники закордонних дипломатичних установ виключно з метою захисту національних інтересів, стверджує МЗС.

МЗС також відкликало трьох представників України, які працювали на посадах у структурах співдружності за квотою України, а в серпні 2018 року було ліквідовано постійне представництво України при координаційних інститутах СНД

Детальніше читайте в інтерв'ю: "Дмитро Кулеба: Я бачу, що потрібно зробити, щоб ЄС погодився на наше членство".