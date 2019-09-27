Кулеба: СНГ - клуб неудачников, это закрытая история

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает СНГ клубом неудачников, который ни на что не способен.

Об этом Кулеба рассказал в интервью "Европейской правде".

Говоря о движении Украины в ЕС и необходимости избавиться от восприятия Украины как части "русского мира", Кулеба сказал, что не видит в СНГ препятствий для евроинтеграции нашего государства.

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"СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников". СНГ - это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ — это закрытая история", - отметил Кулеба.

При этом он подчеркнул, что это его личное мнение, а вопрос о работе Украины в СНГ следует адресовать главе МИД Вадиму Пристайко, поскольку это его компетенция.

За последние месяцы Украина вышла из целого ряда соглашений с СНГ.

Украина максимально снизила уровень представленности в заседаниях высших органов СНГ - в некоторых мероприятиях участвовали только руководители иностранных дипломатических учреждений исключительно с целью защиты национальных интересов, утверждает МИД.

МИД также отозвал трех представителей Украины, которые работали на должностях в структурах содружества по квоте Украины, а в августе 2018 года было ликвидировано постоянное представительство Украины при координационных институтах СНГ.

Подробнее читайте в интервью: "Дмитрий Кулеба: Я вижу, что нужно сделать, чтобы ЕС согласился на наше членство".