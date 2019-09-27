Демократи закликають до співпраці свідків щодо справи Трампа з Україною

Американські демократи закликають людей, які, можливо, мають більше інформації про спроби президента Дональда Трампа спонукати Україну до розслідування стосовно його політичного суперника Джо Байдена, почати співпрацю з владою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У тексті розсекреченої 26 вересня скарги неназваного співробітника американських спецслужб йдеться про те, що Трамп не лише зловживав своїм службовим становищем, намагаючись вимагати втручання України у вибори у США в 2020 році задля своєї політичної вигоди, але й про те, що Білий дім намагався приховати докази про це.

Зростаюча кількість демократів каже, що заклик був зловживанням посадою з боку Трампа, вимагаючи його імпічменту. Але на шанси усунення президента з посади виглядають невисокими, оскільки його партія контролює Сенат, де відбудеться процес імпічменту.

Демократ Адам Шифф, який очолює Комітет з питань розвідки Палати представників і є одним з найбільших опонентів Трампа, закликав людей, які знають про справу України, співпрацювати.

"Я сподіваюся, що ці свідки вирішать співпрацювати, і це буде добровільно. Але я мушу сказати, що я глибоко переживаю, що президент напередодні нашого слухання або під час нашого слухання погрожував цим свідкам", - сказав Шифф в ефірі CNN у четвер.

Шифф висловився після того, як Трамп заявив, що хоче знати, хто надав інформацію викривачу.

"Я хочу знати, хто ця людина, хто той, хто передедав дані інформатору. Тому що це близько до шпигунства", - сказав Трамп на записі, зробленому в Нью-Йорку в четвер, коли він говорив до співробітників місії США при ООН.

"Ви знаєте, що ми раніше робили, коли ми були розумні? Так? Зі шпигунством і зрадою ми поводилися трохи інакше, ніж зараз", - сказав Трамп.

Білий дім не заперечував коментарів.

"Погрози насильства з боку лідера нашої країни мають запаморочливий вплив на весь процес інформатора, мають серйозні наслідки для нашої демократії та національної безпеки", - сказано в спільній заяві в четвер ввечері трьох голів комітетів Палати - Шиффа, Еліота Енгеля і зовнішніх справ з та Іллаї Каммінгс з нагляду.

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Трамп та його союзники заявляють, що він просто схиляв Зеленського виконати власну обіцянку викорінити корупцію в Україні.

Три комітети Палати заявили, що видадуть повістки до Білого дому та Держдепартаменту уже в п’ятницю, якщо адміністрація Трампа пропустить граничний термін для надсилання широкого спектру документів, пов'язаних з угодами з Україною.

У листі 9 вересня голови трьох комітетів встановили крайній термін для здачі документів 26 вересня та погрожували видавати повістки, якщо їхнє прохання не буде задоволено.

Шифф встановив п’ятницю строком, коли Генеральний прокурор Вільям Барр має передати цілу низку матеріалів, зокрема правовий висновок або аналіз, пов’язаний зі скаргою інформатора, а також комунікацій Міністерства юстиції та відповідача щодо скарги.