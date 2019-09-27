Демократы призывают к сотрудничеству свидетелей по делу Трампа с Украиной

В Демократической партии США призывают людей, которые, возможно, имеют больше информации о попытках президента Дональда Трампа подтолкнуть Украину к расследованию в отношении его политического соперника Джо Байдена, начать сотрудничество с властями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В тексте рассекреченной 26 сентября жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб говорится, что Трамп не только злоупотреблял своим служебным положением, пытаясь требовать вмешательства Украины в выборы в США в 2020 году для своей политической выгоды, но и о том, что Белый дом пытался скрыть улики об этом.

Растущее количество демократов говорит, что призыв был злоупотреблением должности со стороны Трампа, требуя его импичмента. Но на шансы отстранение президента от должности выглядят невысокими, поскольку его партия контролирует Сенат, где состоится процесс импичмента.

Демократ Адам Шифф, который возглавляет Комитет по вопросам разведки Палаты представителей и является одним из крупнейших оппонентов Трампа, призвал людей, которые знают о деле Украина, сотрудничать.

"Я надеюсь, что эти свидетели решат сотрудничать, и это будет добровольно. Но я должен сказать, что я глубоко переживаю, что президент накануне нашего слушания или во время нашего слушания угрожал этим свидетелям", - сказал Шифф в эфире CNN в четверг.

Шифф высказался после того, как Трамп заявил, что хочет знать, кто предоставил информацию обличителю.

"Я хочу знать, кто этот человек, кто тот, кто передал данные информатору. Потому что это близко к шпионажу", - сказал Трамп на записи, сделанной в Нью-Йорке в четверг, когда он говорил сотрудников миссии США при ООН.

"Вы знаете, что мы раньше делали, когда мы были умные? Да? Со шпионажем и предательством мы вели себя несколько иначе, чем сейчас", - сказал Трамп.

Белый дом не отрицал этих комментариев.

"Угрозы насилия со стороны лидера нашей страны оказывают удивительное влияние на весь процесс информатора, имеют серьезные последствия для нашей демократии и национальной безопасности", - говорится в совместном заявлении в четверг вечером трех глав комитетов Палаты.

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Трамп и его союзники заявляют, что он просто склонял Зеленского выполнить собственное обещание искоренить коррупцию в Украине.

Три комитета Палаты заявили, что выдадут повестки в Белый дом и Госдепартамент уже в пятницу, если администрация Трампа пропустит предельный срок для передачи широкого спектра документов, связанных со сделками с Украиной.

В письме 9 сентября главы трех комитетов установили крайний срок для сдачи документов: 26 Вересня и угрожали выдавать повестки, если их просьба не будет удовлетворена.

Шифф установил пятницу сроком, когда генеральный прокурор Уильям Барр должен передать целый ряд материалов, в частности правовой вывод или анализ, связанный с жалобой информатора, а также коммуникаций Министерства юстиции и ответчика по жалобе.