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Парламент Чехії не зміг висунути серйозні звинувачення Земану

П'ятниця, 27 вересня 2019, 11:22

Нижня палата парламенту Чехії відхилила прохання висунути звинувачення проти президента Мілоша Земана за ймовірне порушення Конституції.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на AP.

Лише 58 депутатів у 200-місній палаті підтримали у четвер рішення передати звинувачення у Конституційний суд. При цьому для схвалення рішення потрібно було 120 голосів.

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Рішення нижньої палати було необхідне після того, як верхня палата парламенту, підконтрольний опозиції Сенат, підтримав звинувачення у липні.

У нижній палаті парламенту переважають депутати центристського руху ANO прем'єр-міністра Андрея Бабіша, який є союзником Земана.

Сенатори звинуватили Земана у тому, що він не діяв відповідно до Конституції у восьми випадках, включаючи неодноразове непризначення запропонованих урядом міністрів.

Якби суд підтримав звинувачення парламенту, Земана відсторонили б від посади.

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Чехія
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