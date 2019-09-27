Парламент Чехії не зміг висунути серйозні звинувачення Земану
Нижня палата парламенту Чехії відхилила прохання висунути звинувачення проти президента Мілоша Земана за ймовірне порушення Конституції.
Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на AP.
Лише 58 депутатів у 200-місній палаті підтримали у четвер рішення передати звинувачення у Конституційний суд. При цьому для схвалення рішення потрібно було 120 голосів.
Рішення нижньої палати було необхідне після того, як верхня палата парламенту, підконтрольний опозиції Сенат, підтримав звинувачення у липні.
У нижній палаті парламенту переважають депутати центристського руху ANO прем'єр-міністра Андрея Бабіша, який є союзником Земана.
Сенатори звинуватили Земана у тому, що він не діяв відповідно до Конституції у восьми випадках, включаючи неодноразове непризначення запропонованих урядом міністрів.
Якби суд підтримав звинувачення парламенту, Земана відсторонили б від посади.