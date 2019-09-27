Парламент Чехии не смог выдвинуть серьезные обвинения Земану

Нижняя палата парламента Чехии отклонила просьбу выдвинуть обвинение против президента Милоша Земана из-за вероятного нарушения Конституции.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на AP.

Лишь 58 депутатов в 200-местной палате поддержали в четверг решение передать обвинения в Конституционный суд. При этом для принятия решения нужно было 120 голосов.

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Решение нижней палаты было необходимо после того, как верхняя палата парламента, подконтрольный оппозиции Сенат, поддержала обвинение в июле.

В нижней палате парламента преобладают депутаты центристского движения ANO премьер-министра Андрея Бабиша, союзника Земана.

Сенаторы обвинили Земана в том, что он не действовал в соответствии с Конституцией в восьми случаях, включая неоднократное неназначение предложенных правительством министров.

Если бы суд поддержал обвинения парламента, Земана отстранили бы от должности.