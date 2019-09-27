Брюссель з обуренням відреагував на закиди Трампа щодо України

Спецпредставник президента Єврокомісії з питань України Ельмар Брок заявив, що звинувачення Дональда Трампа у недостатній підтримці України Євросоюзом є обурливим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив німецькому мовнику ARD.

Нагадаємо, в оприлюдненому тексті скандальної телефонної розмови Трампа і Зеленського президент США критикував Німеччину, заявляючи, що вона нічого не робить для України, а Володимир Зеленський з ним погоджувався. Трамп також критикував у цілому Європейський Союз.

"Звинувачувати нас у цьому – обурливо", - сказав Ельмар Брок, спецпредставник Європейської комісії з питань України.

Він нагадав, що з 2014 року Європейський Союз надав Україні гранти та кредити на суму 11 млрд євро. "І це ще не врахована підтримка з боку Європейського інвестиційного банку", - сказав він.

Брок додав, що Угода про вільну торгівлю з ЄС збільшила український експорт томатів, птиці, сировини, текстилю, металопродукції і основних промислових товарів.

"Експорт України до Євросоюзу різко зріс", - підкреслив він.

Нагадаємо, у Європейській комісії не стали прямо коментувати публікацію стенограми телефонної розмови між президентами України і США, проте нагадали, що підтримка, яку ЄС надає Україні, зав’язана на її зобов’язаннях.