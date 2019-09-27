Брюссель с возмущением отреагировал на упреки Трампа по поводу Украины

Спецпредставитель президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок заявил, что упреки Дональда Трампа в недостаточной поддержке Украины Европейским Союзом возмутительны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил немецкому заказчику ARD.

Напомним, в обнародованном тексте скандального телефонного разговора Трампа и Зеленского президент США критиковал Германию, заявляя, что она ничего не делает для Украины, а Владимир Зеленский с ним соглашался. Трамп также критиковал в целом Евросоюз.

"Обвинять нас в этом - возмутительно", - сказал Эльмар Брок, спецпредставитель Европейской комиссии по вопросам Украины.

Он напомнил, что с 2014 года Европейский Союз предоставил Украине гранты и кредиты на сумму 11 млрд евро. "И это еще без учета поддержки со стороны Европейского инвестиционного банка", - сказал он.

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Брок добавил, что соглашение о свободной торговле с ЕС в пять раз увеличило украинский экспорт томатов, птицы, сырья, текстиля, металлопродукции и основных промышленных товаров.

"Экспорт из Украины в Европейский Союз резко вырос", - подчеркнул он.

Напомним, в Европейской комиссии не стали прямо комментировать публикацию стенограммы телефонного разговора между президентами Украины и США, однако напомнили, что поддержка, которую ЕС предоставляет Украине, завязана на ее обязательствах.