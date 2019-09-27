Орбан має "інші рішення" щодо єврокомісара після розмови з фон дер Ляєн

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у четвер провів розмову з обраним президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн після того, як комітет з правових питань Європарламенту заблокував кандидатуру Будапешта в нову Єврокомісію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.

Орбан заявив, що чекатиме, коли буде написаний висновок комітету, а потім знову проконсультується з фон дер Ляєн.

Відповідаючи на запитання про можливість висунення іншого кандидата, прем'єр сказав, що має "друге, третє та четверте рішення".

Нагадаємо, комітет визнав фінансові інтереси кандидата від Угорщини Ласло Трочані та румунської соціалістки Ровани Плумб несумісними із посадою через конфлікт інтересів. Орбан каже, що Трочані відхилили, оскільки він захищав Угорщину від міграції.

Трочані був міністром юстиції уряду Віктора Орбана з 2014 року до його обрання до Європарламенту цьогоріч. Як міністр юстиції він вніс кілька законів, які спричинили судові позови Європейської комісії проти Угорщини.

Затвердження комітетом є необхідною умовою проведення подальших парламентських слухань. Правила ЄС визначають, що без згоди комітету процедура підтвердження призначення кандидата на посаду комісара призупинена.

Наступним кроком президент Європарламенту має подати запит фон дер Ляєн щодо того, як вона хоче діяти далі.

Президент Європейського парламенту Давід Сассолі "вимагатиме роз'яснень" від комітету з правових питань щодо його рішення.