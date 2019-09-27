У Орбана есть "другие решения" по еврокомиссару после разговора с фон дер Ляйен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг провел разговор с избранным президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен после того, как комитет по правовым вопросам Европарламента заблокировал кандидатуру Будапешта в новую Еврокомиссию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado.

Орбан заявил, что будет ждать, когда будет написан вывод комитета, а затем снова проконсультируется с фон дер Ляйен.

Отвечая на вопрос о возможности выдвижения другого кандидата, премьер сказал, что есть "второе, третье и четвертое решение".

Напомним, комитет признал финансовые интересы кандидата от Венгрии Ласло Трочани и румынской социалистки Рованы Плумб несовместимыми с должностью из-за конфликта интересов. Орбан говорит, что Трочани отклонили, поскольку он защищал Венгрию от миграции.

Трочани был министром юстиции в правительстве Виктора Орбана с 2014 года до его избрания в Европарламент в этом году. Как министр юстиции он внес несколько законов, которые привели к судебным искам Европейской комиссии против Венгрии.

Утверждение комитетом является необходимым условием проведения дальнейших парламентских слушаний. Правила ЕС определяют, что без согласия комитета процедура подтверждения назначения кандидата на должность комиссара приостановлена.

Следующим шагом президент Европарламента должен подать запрос фон дер Ляйен о том, как она хочет действовать дальше.

Президент Европейского парламента Давид Сассоли "потребует разъяснений" от комитета по правовым вопросам о его решении.