Кремль сподівається, що до публікації розмов Путіна і Трампа не дійде
Кремль сподівається, що у відносинах РФ і США справа не дійде до публікації стенограм телефонних розмов Путіна і Трампа.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство ТАСС.
Коментуючи публікацію стенограми телефонної розмови президентів США і України, представник Кремля зазначив, що, "це практика досить незвичайна - така публікація".
"Як правило, матеріали подібних бесід на рівні глав держав носять гриф – або "таємно", або" цілком таємно". Це звичайна світова практика і, як правило, звичайно це не публікується", - сказав Пєсков.
"Ми, звичайно, хотіли б сподіватися, що в наших двосторонніх відносинах, де і без того повно проблем, дуже серйозних, до подібних ситуацій ми не дійдемо", - заявив прессекретар президента РФ.
Нагадаємо, Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
Із тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.
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