Кремль надеется, что до публикации разговоров Путина и Трампа не дойдет

Кремль надеется, что в отношениях РФ и США дело не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров Путина и Трампа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство ТАСС.

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Комментируя публикацию стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины, представитель Кремля отметил, что "эта практика довольно необычна - такая публикация".

"Как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф – или "секретно", или "совершенно секретно". Это обычная мировая практика и, как правило, обычно это не публикуется", - сказал Песков.

"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полно проблем, очень серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

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Напомним, Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

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