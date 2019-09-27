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Угорсько-російський комітет з міжрегіонального співробітництва почав роботу

П'ятниця, 27 вересня 2019, 15:11

26 вересня в Будапешті відбулося перше засідання угорсько-російського комітету з питань міжрегіонального співробітництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Magyar Nemzet.

Найважливішим завданням комітету є розробка та сприяння інвестиціям та діловим угодам на рівні проєктів, які сприяють зміцненню зв'язків між економіками двох країн, заявив після зустрічі заступник міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Левенте Мадяр.

Чиновник зазначив, що угорські компанії вже вклали мільярди євро в Росію, насамперед у галузі сільського господарства та виробництва.

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В рамках політики капітальних інвестицій Угорщини триває робота над новою схемою для стимулювання інвестицій, яка полягає у наданні безповоротних грантів компаніям, які інвестують в Росію, сказав Мадяр. Він наголосив, що Угорщина також відкрита для російських інвестицій.

Угорщина та Росія вже беруть участь у спільних великих проєктах. "Ми разом будуємо атомну електростанцію", і дві країни зараз ведуть переговори про виробництво та постачання в Єгипет 1300 залізничних вагонів, заявив Мадяр.

За його словами, у західному світі країни, які є найбільшими агітаторами проти співпраці з Росією, є найбільшими бенефіціарами ситуації, в якій на Росію накладені санкції.

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"Угорщина поважає діючу міжнародну правову систему, але ми не хочемо відставати в конкуренції за економічні можливості, які пропонує Росія", - сказав Мадяр і підкреслив, що Угорщина робить все можливе для того, щоб допомогти угорським компаніям на російський ринок.

Президент Росії Владімір Путін планує черговий візит до Угорщини наприкінці жовтня.

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