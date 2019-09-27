Венгерско-российский комитет по межрегиональному сотрудничеству начал работу
26 сентября в Будапеште состоялось первое заседание венгерско-российского комитета по вопросам межрегионального сотрудничества.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Magyar Nemzet.
Важнейшей задачей комитета является разработка и содействие инвестициям и деловым соглашениям на уровне проектов, которые способствуют укреплению связей между экономиками двух стран, заявил после встречи заместитель министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Левенте Мадьяр.
Чиновник отметил, что венгерские компании уже вложили миллиарды евро в Россию, прежде всего в области сельского хозяйства и производства.
В рамках политики капитальных инвестиций Венгрии продолжается работа над новой схемой для стимулирования инвестиций, которая заключается в предоставлении безвозвратных грантов компаниям, которые инвестируют в Россию, сказал Мадьяр. Он отметил, что Венгрия также открыта для российских инвестиций.
Венгрия и Россия уже участвуют в совместных крупных проектах. "Мы вместе строим атомную электростанцию", и две страны сейчас ведут переговоры о производстве и поставке в Египет 1300 железнодорожных вагонов, заявил Мадьяр.
По его словам, в западном мире страны, которые являются крупнейшими агитаторами против сотрудничества с Россией, являются самыми бенефициарами ситуации, в которой на Россию наложены санкции.
"Венгрия уважает действующую международную правовую систему, но мы не хотим отставать в конкуренции за экономические возможности, которые предлагает Россия", - сказал Мадьяр и подчеркнул, что Венгрия делает все возможное для того, чтобы помочь венгерским компаниям на российский рынок.
Президент России Владимир Путин планирует очередной визит в Венгрию в конце октября.