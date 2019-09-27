Венгерско-российский комитет по межрегиональному сотрудничеству начал работу

26 сентября в Будапеште состоялось первое заседание венгерско-российского комитета по вопросам межрегионального сотрудничества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Magyar Nemzet.

Важнейшей задачей комитета является разработка и содействие инвестициям и деловым соглашениям на уровне проектов, которые способствуют укреплению связей между экономиками двух стран, заявил после встречи заместитель министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Левенте Мадьяр.

Чиновник отметил, что венгерские компании уже вложили миллиарды евро в Россию, прежде всего в области сельского хозяйства и производства.

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В рамках политики капитальных инвестиций Венгрии продолжается работа над новой схемой для стимулирования инвестиций, которая заключается в предоставлении безвозвратных грантов компаниям, которые инвестируют в Россию, сказал Мадьяр. Он отметил, что Венгрия также открыта для российских инвестиций.

Венгрия и Россия уже участвуют в совместных крупных проектах. "Мы вместе строим атомную электростанцию", и две страны сейчас ведут переговоры о производстве и поставке в Египет 1300 железнодорожных вагонов, заявил Мадьяр.

По его словам, в западном мире страны, которые являются крупнейшими агитаторами против сотрудничества с Россией, являются самыми бенефициарами ситуации, в которой на Россию наложены санкции.

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"Венгрия уважает действующую международную правовую систему, но мы не хотим отставать в конкуренции за экономические возможности, которые предлагает Россия", - сказал Мадьяр и подчеркнул, что Венгрия делает все возможное для того, чтобы помочь венгерским компаниям на российский рынок.

Президент России Владимир Путин планирует очередной визит в Венгрию в конце октября.