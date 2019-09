Трамп: слова Зеленського мають покласти край "полюванню на відьом"

Президент США Дональд Трамп продовжує наполягати, що заява Зеленського має покласти край звинуваченням про його тиск на українського президента.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп заявив у своєму Twitter.

"Розмова з новим і дуже хорошим президентом України, який сказав "фейковий новинам", в ООН, що він не піддавався будь-якому тиску з мого боку, в тій чи іншій формі, повинна сама собою покласти край новому і останньому "полюванню на відьом". Інші вже перетворилися в прах!", - написав він.

....The conversation with the new and very good Ukraine President, who told the Fake News, at the United Nations, that HE WAS NOT PRESSURED BY ME IN ANY WAY, SHAPE, OR FORM, should by and of itself bring an end to the new and most recent Witch Hunt. Others ended in ashes!