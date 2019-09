Трамп: слова Зеленского должны положить конец "охоте на ведьм"

Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать, что заявление Зеленского должно положить конец обвинениям о его давление на украинского президента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп заявил в своем Twitter.

"Разговор с новым и очень хорошим президентом Украины, который сказал "фейковым новостям", в ООН, что он не подвергался какому-либо давлению с моей стороны, в той или иной форме, должен сам собой положить конец новой и последней "охоте на ведьм". Другие уже превратились в прах!", - написал он.

....The conversation with the new and very good Ukraine President, who told the Fake News, at the United Nations, that HE WAS NOT PRESSURED BY ME IN ANY WAY, SHAPE, OR FORM, should by and of itself bring an end to the new and most recent Witch Hunt. Others ended in ashes!