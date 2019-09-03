Парламент Великобритании попытается заблокировать "жесткий" Brexit

Парламент Великобритании во вторник будет голосовать за первый этап своего плана, направленного заблокировать возможность премьер-министру Борису Джонсону вывести страну из ЕС без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Альянс оппозиционных депутатов и противники "жесткого" Brexit в правящей Консервативной партии Джонсона использует первый день работы парламента после летних каникул, чтобы предпринять попытку заблокировать выход без соглашения, так как с 9 сентября работа парламента может быть приостановлена.

Во вторник депутаты проведут голосование по вопросу о том, следует ли в среду взять контроль над парламентской повесткой дня, чтобы попытаться принять закон, который заставит Джонсона добиваться отсрочки Brexit до 31 января, если депутаты не одобрят новое соглашение или не проголосуют за выход без соглашения до 19 октября.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин во вторник утром проведет встречу оппозиционных партий, на которой они обсудят свои планы по блокированию "жесткого" Brexit.

Ранее сообщалось, что Джонсон готов прибегнуть к досрочным всеобщим выборам, если депутаты, стремящиеся заблокировать Brexit без соглашения, проголосуют против планов правительства.