Британські лейбористи підтримують дострокові вибори замість "жорсткого" Brexit

Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін заявив, що вважатиме за краще проведення дострокових виборів, ніж вихід Великої Британії з ЄС без угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Корбін сказав, що його партія зробить все можливе, щоб перешкодити прем’єр-міністру Борису Джонсону вивести Британію без угоди.

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Це означає, що його партія підтримає "законодавчі кроки" у парламенті у вівторок, щоб запобігти "жорсткому" Brexit Він сказав, що це, можливо, буде останнім шансом для депутатів зупинити "катастрофічний" вихід з ЄС для Британії.

"Ми зробимо все можливе в найближчі тижні, щоб не допустити виходу без угоди. Ми хочемо загальних виборів, щоб народ цієї країни міг вирішити своє майбутнє", - сказав Корбін.

"Варіант голосування за недовіру уряду також імовірний, це не вибір між ними, обидва варіанти абсолютно сумісні", - додав він.

Нагадаємо, Джонсон попросив британську королеву Єлизавету II призупинити роботу парламенту в період з 9 вересня по 14 жовтня, щоб депутати не змогли перешкодити йому вийти з ЄС без угоди з Брюсселем. Королева погодилася зробити це.

Корбін назвав призупинення роботи парламенту неприйнятним і пообіцяв, що депутати після виходу з літніх канікул 4 вересня спробують висловити вотум недовіри главі уряду.