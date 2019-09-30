Глава новой украинской делегации в ПАСЕ приедет на сессию "с неофициальным визитом"

Глава новой украинкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько посетит сессию ПАСЕ в качестве приглашенного гостя.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью LB.ua.

"Из представителей новой делегации никто не едет. Еду я с неофициальным визитом. В качестве главы делегации, но у меня же нет статуса и полномочий. То есть, в качестве гостя. У меня запланировано много встреч, нужно со всеми познакомиться, все изучить", - сказала Ясько.

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Она рассказала, что у нее запланированы ряд встреч в Страсбурге, в том числе с госсекретарем МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален.

"Мы не участвуем в этой осенней сессии, но мы рассматриваем это сотрудничество как стратегически важное для Украины. Это наша позиция и мы по-другому поступить не можем... Это – политика, это – международные отношения. Иногда нужно идти на такие шаги, чтобы добиться конечной цели. Что делать дальше, мы будем решать внутри делегации", - сказала она.

Также стало известно, что на сессию ПАСЕ едут депутаты Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), Сергей Соболев и Сергей Власенко (оба – "Батькивщина"). Все они были в предыдущем составе делегации.

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Полномочия старой делегации до сих пор действуют, поскольку Украина официально не передавала новый список в ПАСЕ. По правилам Ассамблеи, это нужно сделать в течение 6 месяцев после выборов, то есть до 21 января.

Отметим, что украинские депутаты не смогут принимать участие в работе сессии или комитетом.

Как известно, на летней сессии ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

После этого представители семи национальных делегаций в знак протеста объявили о демарше. Впоследствии к ним присоединились отдельные представители Великобритании и Швеции.