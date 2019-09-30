Выборы в Португалии: ультраправые не имеют никаких шансов

Португалия - одна из немногих стран ЕС, где в парламенте не представлены крайне правые партии, и, как ожидается, эта картина не изменится после парламентских выборов 6 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В то время как крайне правые популистские движения набирают популярность в большинстве стран Европы, в Португалии, как ожидается, левоцентристские социалисты останутся у власти.

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Португалия — одна из пяти стран ЕС наряду с Британией, Ирландией, Мальтой и Люксембургом, которая не имеет крайней правой партии в парламенте. Партия национального обновления (PNR) и Chega, две крайние правые политические силы, имеют поддержку менее 1%.

Крайне правым группам сложно получить расположение в Португалии, которая возникла в 1974 году после четырех десятилетий фашистской диктатуры. В последние годы Португалия не приняла большое количество мигрантов, как это сделали прибрежные страны Средиземноморья, страны Северной Европы и Германия.

Некоторые исследователи также говорят, что отсутствие нападений исламских боевиков в Португалии, которая занимает третье место среди самых мирных стран в мире, также помогает сдерживать настроения против иностранцев.