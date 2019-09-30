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Зеленський заявив, що Україна не веде розслідувань за наказом інших країн

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Зеленський заявив, що Україна не веде розслідувань за наказом інших країн

Понеділок, 30 вересня 2019, 15:27

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не проводитиме жодних розслідувань за наказом інших країн.

Про це президент сказав, спілкуючись з журналістами у понеділок під час відвідин навчання МВС біля Києва у селі Старе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

На питання, чи буде Київ починати розслідування щодо Джо Байдена і його сина Хантера на прохання Трампа, Зеленський відповів, що Київ не буде діяти виключно за наказом інших країн.

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"Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна", - сказав Зеленський.

"Ми відкриті, ми готові розслідувати, але це не має ніякого відношення до мене. Наші незалежні правоохоронні органи готові розслідувати будь-які випадки порушення закону", - додав президент.

Зеленський також сказав, що Україна навряд чи опублікує свою версію стенограми телефонного дзвінка 25 липня з президентом США Дональдом Трампом. На його думку, було б неправильно ділитися українським конспектом або стенограмою дзвінка, пише агентство.

"До президентства я ніколи не був дипломатом, але я думаю, що у мене було багато таких розмов в моєму житті і буде ще багато", - сказав Зеленський.

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"Є певні нюанси і речі, які, я думаю, було б неправильно навіть публікувати", - сказав він.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

З тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

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Зеленський Імпічмент Трампа
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