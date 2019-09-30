Британія підвищить мінімальну зарплату - міністр

Британський міністр фінансів Саджид Джавід заявив у понеділок, що збільшить мінімальний рівень зарплати в країні та розширить її охоплення на всіх працівників, старших 21 року, зменшивши віковий поріг з 25 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Протягом наступних п'яти років ми зробимо Велику Британію першою великою економікою у світі, яка взагалі покінчить з низькими зарплатами", - сказав Джавід у тексті виступу на щорічній конференції своєї Консервативної партії.

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Як зазначає Джавід, виходячи з поточних прогнозів, уряд встановить за мету збільшити національну мінімальну зарплату, довівши її до рівня двох третин середнього заробітку, тобто до 10,50 фунтів (12,93 долара) на годину з 8,21 фунта на годину.

Середній заробіток на тиждень у Британії складає 538 фунтів стерлінгів (близько 650 доларів).