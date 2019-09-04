Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Италии согласовали новое правительство, досрочных выборов не будет

Brexit: правительство Джонсона проиграло ключевое голосование в парламенте

Британское правительство потеряло большинство в парламенте

Мощный взрыв уничтожил три дома в бельгийском Антверпене






Джонсон исключит из партии 21 депутата, в том числе внука Черчилля

Среда, 4 сентября 2019, 08:42

Внук Уинстона Черчилля будет исключен из Консервативной партии после вчерашнего голосования в парламенте против планов премьер-министра Бориса Джонсона по выходу Британии из Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Николас Сомс был одним из 21 депутатов-консерваторов, которые проголосовали вместе с оппозиционными партиями за то, чтобы взять под контроль повестку дня парламента и внести на голосование законопроект, требующий новой отсрочки Brexit.

Читайте также
Brexit: правительство Джонсона проиграло ключевое голосования в парламенте

Джонсон перед голосованием пригрозил однопартийцам исключением за голосование против правительства. Британские СМИ отмечают, что это один из самых странных поворотов в трехлетнем кризисе Brexit.

71-летний Сомс, который был посвящен в рыцари королевой Елизаветой в 2014 году, является членом парламента с 1983 года и ранее занимал должность младшего министра обороны. Он сын Мэри Сомс, младшей из пятерых детей Черчилля.

Читайте также
Британское правительство потеряло большинство в парламенте

Среди тех, кого также должны исключить из Консервативной партии, 79-летний Кен Кларк, старейший депутат в Палате общин, и бывший министр финансов Филип Хэммонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Brexit
powered by lun.ua