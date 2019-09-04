Фон дер Ляйен представит новый состав Еврокомиссии на следующей неделе

Следующая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует представить свою команду европейских комиссаров в начале следующей недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По данным издания, фон дер Ляйен сообщила о своих планах новоизбранным немецким депутатам Европарламента.

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"Похоже, что это произойдет в понедельник, самое позднее во вторник", - сказал один из участников встречи от блока ХДС/ХСС.

Официальный работник команды фон дер Ляйен заявил, что такой срок будет возможным, при условии, что "Италия до тех пор определится", выдвинув своего кандидата в Комиссию.

Фон дер Ляйен заявила на встрече, что в четверг ожидает кандидатуры от Италии, где в разгаре – смена правительства.

Новый состав Еврокомиссии начнет работать с 1 ноября.