Кабмин уволил уполномоченного по делам ЕСПЧ

Правительство уволило Ивана Лищину с должности заместителя министра юстиции - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее распоряжение размещено на правительственном сайте.

"Уволить Лищину Ивана Юрьевича с должности заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека с 13 сентября 2019 года по собственному желанию", - говорится в тексте документа.

Лищина работал в должности с 2016 года. На своей странице в Facebook он написал, что за это время 840 решений ЕСПЧ закрыты в Комитете министров Совета Европы как выполненные за три года, по сравнению с 102 при всех предшественниках вместе.

"Это были успешные 38 месяцев: 50 свидетелей по Крыму и 80 по Донбассе, сотни документов, экспертных заключений, видео и фотоматериалов; два новых заявления в ЕСПЧ против РФ: по политзаключенным и морякам (по последним Суд выдал обеспечительные меры по медицинскому обслуживанию)", - написал он.

Отметим, что, несмотря на увольнение, он все же будет представлять Украину на слушаниях ЕСПЧ по жалобе против России относительно Крыма, которую будут рассматривать 11 сентября.

Всего в среду Кабинет министров уволил 36 заместителей министров, которые работали в 12 министерствах.