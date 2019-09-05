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У Данії відсторонили прокурора з економічних злочинів

Четвер, 5 вересня 2019, 13:26

Прокуратура Данії заявила в четвер про відсторонення на невизначений термін державного прокурора з  серйозних економічних і міжнародних злочинів Мортена Нільса Якобсена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ніякої додаткової інформації про передумови цього рішення на даний момент не може бути надано", - йдеться в заяві прокуратури.

Якобсен, який очолює з 2014 року підрозділ з фінансових і кримінальних питань прокуратури, займався низкою великих справ, включаючи розслідування щодо Danske Bank і ймовірних порушень законів про боротьбу з відмиванням грошей його естонською філією.

Минулого тижня міністр юстиції Данії висловив стурбованість з приводу розгляду справи з участю паливної компанії Dan-Bunkering, яка перебуває під слідством за порушення санкцій Європейського Союзу проти Сирії.

Державна прокуратура повідомила, що відсторонення не пов'язане зі справою Dan-Bunkering, але відмовилася від подальших пояснень.

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