В Дании отстранили прокурора по экономическим преступлениям

Прокуратура Дании заявила в четверг об отстранении на неопределенный срок государственного прокурора по серьезным экономическим и международным преступлениям Мортена Нильса Якобсена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Никакой дополнительной информации о предпосылках этого решения на данный момент не может быть предоставлено", - говорится в заявлении прокуратуры.

Якобсен, который возглавляет с 2014 года подразделение по финансовым и уголовным вопросам прокуратуры, занимался рядом крупных дел, включая расследование Danske Bank и вероятные нарушения законов о борьбе с отмыванием денег его эстонским филиалом.

На прошлой неделе министр юстиции Дании выразил обеспокоенность по поводу рассмотрения дела при участии топливной компании Dan-Bunkering, которая находится под следствием за нарушение санкций Европейского Союза против Сирии.

В Государственной прокуратуре сообщили, что отстранение не связано с делом Dan-Bunkering, но отказались от дальнейших объяснений.