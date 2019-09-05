В Дании отстранили прокурора по экономическим преступлениям
Прокуратура Дании заявила в четверг об отстранении на неопределенный срок государственного прокурора по серьезным экономическим и международным преступлениям Мортена Нильса Якобсена.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Никакой дополнительной информации о предпосылках этого решения на данный момент не может быть предоставлено", - говорится в заявлении прокуратуры.
Якобсен, который возглавляет с 2014 года подразделение по финансовым и уголовным вопросам прокуратуры, занимался рядом крупных дел, включая расследование Danske Bank и вероятные нарушения законов о борьбе с отмыванием денег его эстонским филиалом.
На прошлой неделе министр юстиции Дании выразил обеспокоенность по поводу рассмотрения дела при участии топливной компании Dan-Bunkering, которая находится под следствием за нарушение санкций Европейского Союза против Сирии.
В Государственной прокуратуре сообщили, что отстранение не связано с делом Dan-Bunkering, но отказались от дальнейших объяснений.