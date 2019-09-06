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В ЄС найдорожчий алкоголь у Фінляндії, найдешевший - у Болгарії

П'ятниця, 6 вересня 2019, 08:57

У 2018 році ціна на алкогольні напої в Європейському союзі більше ніж в два рази відрізнялася в різних країнах блоку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Євростату.

При порівнянні ціни на алкоголь середній рівень цін в ЄС був встановлений на позначці 100 і в результаті в 2018 році ціна на алкогольні напої (міцний алкоголь, вино і пиво) була найвищою в В ЄС найдорожчий алкоголь у Фінляндії, найдешевший - в Болгарії(з індексом рівня цін 182), Ірландії (177) і Швеції (152).

З іншого боку, рівні цін на алкогольні напої в 2018 році були найнижчими в Болгарії і Румунії (обидві з індексом рівня цін 74), і в Угорщині (77).

Раніше повідомлялося, що жителі Люксембургу витрачали найбільше на поїздку у відпустку в 2017 році - близько 769 євро.

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Євростат
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