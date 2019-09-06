В ЕС самый дорогой алкоголь в Финляндии, самый дешевый - в Болгарии

В 2018 году цена на алкогольные напитки в Европейском союзе более чем в два раза в разных странах блока.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Евростата.

При сравнении цены на алкоголь средний уровень цен в ЕС был установлен на отметке 100 и в результате в 2018 году цена на алкогольные напитки (крепкий алкоголь, вино и пиво) была самой высокой в Финляндии (с индексом уровня цен 182), Ирландии (177) и Швеции (152).

С другой стороны, уровни цен на алкогольные напитки в 2018 году были самыми низкими в Болгарии и Румынии (обе с индексом уровня цен 74), и в Венгрии (77).

Ранее сообщалось, что жители Люксембурга тратили больше всего на поездку в отпуск в 2017 году - около 769 евро.