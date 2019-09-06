Суд Лондона визнав законними дії Джонсона щодо призупинення роботи парламенту

Високий суд Лондона відмовився накладати заборону на припинення роботи парламенту прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bloomberg.

Судді відхилили позов, який подали бізнес-леді Джина Міллер та колишній прем'єр-міністр Джон Мейджор, які стверджували, що обхід депутатів через процес, відомий як пророгація, є зловживанням владою.

Водночас судді постановили, що на це рішення може бути подано апеляцію до Верховного суду Британії. Очікується, що там справу буде заслухано 17 вересня.

Раніше цього тижня Сесійний суд Шотландії ухвалив рішення, що Джонсон на законних підставах прийняв рішення призупинити роботу депутатів Палати громад.

Групи британських депутатів звернулися до судів Единбурга, Лондона і Белфаста з метою оскаржити цей крок прем'єра. Рішення у справі в Белфасті ще не ухвалено.

Нагадаємо, 4 вересня парламент Британії прийняв законопроєкт, який блокує "жорсткий" Brexit. Після цього прем'єр-міністр Борис Джонсон запропонував провести дострокові вибори, але депутати відхилили цю ініціативу.

Палата громад 9 вересня вдруге розгляне пропозицію щодо проведення дострокових виборів.

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