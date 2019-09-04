Суд визнав законним рішення Джонсона про призупинення роботи парламенту

Рішення британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона про призупинення роботи парламенту до середини жовтня є законним.

Таке рішення виніс у середу шотландський суд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Понад 75 депутатів звернулися до суду, стверджуючи, що рішення Джонсона було незаконним і неконституційним, тому що він прагнув зробити це для того, щоб форсувати "жорсткий" Brexit 31 жовтня і обмежити можливості для противників такого рішення.

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Суддя Реймонд Доерті сказав, що це питання не є предметом судового спору і є політичним питанням, яке має бути розглянуто парламентом і електоратом.

"На мій погляд, порада, дана щодо рішення про призупинення є питанням, пов'язаним з високою політикою і політичним міркуванням. Це політична територія і прийняття рішень, які не можуть бути виміряні відповідно до правових стандартів і тільки політичними міркуваннями", - сказав Доерті.

Нагадаємо, уряд Бориса Джонсона втратив робочу більшість у Палаті громад, а потім програв важливе голосування щодо Brexit.

Сьогодні парламент Британії розгляне законопроєкт, що передбачає можливість перенесення дати виходу країни з ЄС.

Якщо депутати його схвалять, Джонсон пообіцяв винести на голосування пропозицію про проведення дострокових виборів, які можуть пройти 14 або 15 жовтня.