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Суд Лондона признал законными действия Джонсона о приостановлении работы парламента

Пятница, 6 сентября 2019, 13:33

Высокий суд Лондона отказался налагать запрет на прекращение работы парламента премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Судьи отклонили иск, который подали бизнес-леди Джина Миллер и бывший премьер-министр Джон Мейджор, которые утверждали, что обход депутатов через процесс, известный как пророгация, является злоупотреблением властью.

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В то же время судьи постановили, что это решение может быть обжаловано в Верховном суде Великобритании. Ожидается, что там дело будет заслушано 17 сентября.

Ранее на этой неделе Сессионный суд Шотландии постановил, что Джонсон на законных основаниях принял решение приостановить работу Палаты общин.

Группы британских депутатов обратились в суды Эдинбурга, Лондона и Белфаста с целью обжаловать этот шаг премьера. Решение по делу в Белфасте еще не принято.

Напомним, 4 сентября парламент Великобритании принял законопроект, который блокирует "жесткий" Brexit. После этого премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы, но депутаты отклонили эту инициативу.

Палата общин 9 сентября во второй раз рассмотрит предложение о проведении досрочных выборов.

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