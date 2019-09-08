ЄС не виконав своїх зобов'язань щодо ядерної угоді - Іран

Європейські підписанти Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми не виконали своїх зобов'язань.

Як повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Reuters, про це заявив керівник Організації атомної енергії Ірану Алі Акбар Салехі.

"На жаль, європейські сторони не виконали свої зобов'язання ... Угода не є вулицею з одностороннім рухом, і Іран буде діяти відповідно, як ми робили досі, поступово скорочуючи виконання наших зобов'язань", - сказав він після зустрічі з виконуючим обов'язки глави МАГАТЕ Корнелем Ферутою.

Салехі підкреслив: "Іран буде продовжувати скорочувати свої ядерні зобов'язання до тих пір, поки інші сторони не виконають свої".

На цю заяву вже відреагували в ЄС. За словами міністра закордонних справа Франції Жан-Ів ле Дріана, оголошене Іраном скорочення виконання зобов'язань по СВПД є негативним фактором, але діалог про повернення до ядерної угоді ще можливий.

"Дії, які вони зробили, є негативними, але не остаточними. Вони можуть повернутися до угоди, і шлях для діалогу все ще відкритий", - сказав він в інтерв'ю радіостанції Europe 1.