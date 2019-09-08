ЕС не выполнил свои обязательсва по ядерной сделке - Иран

Европейские подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не выполнили своих обязательств.

Как сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Reuters, об этом заявил руководитель Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"К сожалению, европейские стороны не выполнили свои обязательства... Сделка не является улицей с односторонним движением, и Иран будет действовать соответственно, как мы делали до сих пор, постепенно сокращая выполнение наших обязательств", - сказал он после встречи с исполняющим обязанности главы МАГАТЭ Корнелем Ферутой.

Салехи подчеркнул: "Иран будет продолжать сокращать свои ядерные обязательства до тех пор, пока другие стороны не выполнят свои".

На это заявление уже отреагировали в ЕС. По словам министра иностранных дело Франции Жан-Ив ле Дриана, объявленное Ираном сокращение выполнения обязательств по СВПД является негативным фактором, но диалог о возвращении к ядерной сделке еще возможен.

"Действия, которые они предприняли, являются негативными, но не окончательными. Они могут вернуться к сделке, и путь для диалога все еще открыт", - сказал он в интервью радиостанции Europe 1.