Пилоты British Airways начали крупнейшую в истории перевозчика забастовку

Авиакомпания British Airways отменила более 1,5 тысячи рейсов в связи с двухдневной забастовкой пилотов, начавшейся в полночь в ночь на понедельник.

Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что эта забастовка будет самой масштабной в столетней истории авиакомпании.

Компании пришлось отменить более 1500 рейсов, а профсоюз угрожает организовывать забастовки до конца года. Забастовка, как ожидается, повлияет на около 280 тысяч человек, а British Airways рискует потерять 80 миллионов фунтов прибыли.

Пилоты недовольны размером оплаты труда.

Авиакомпания и профсоюз BALPA спорят из-за неудовлетворенности последнего предлагаемым перевозчиком повышением зарплаты на 11,5%.

Компания ранее обратилась к пассажирам с призывом не ехать в аэропорты, пообещав найти альтернативные маршруты для большинства из них.

Напомним, в British Airways анонсировали в сентябре три дня забастовок: 9, 10 и 27 сентября.

Пилоты авиакомпании проголосовали за забастовку по поводу оплаты труда в начале июля. Попытка же авиакомпании в судебном порядке остановить забастовку оказалась неуспешной.