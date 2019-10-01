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Скандальный экс-лидер ультраправых Австрии уходит из политики

Вторник, 1 октября 2019, 11:56

Экс-вице-канцлер Австрии и бывший лидер ультраправой Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе объявил, что выходит из партии и полностью оставляет политику.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF, с таким заявлением перед журналистами Штрахе выступил во вторник.

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По его словам, он не только прекратит любую политическую деятельность, но и больше не будет стремиться к политическим функциям. Штрахе говорит, что теперь хочет сосредоточиться на своей семье.

Штрахе вновь отверг все обвинения в причастности к схеме хищения партийных средств. Он отказался отвечать на вопросы прессы.

Заявление Штрахе прозвучало через два дня после досрочных выборов в Австрии, на которых абсолютную победу одержала Народная партия Себастьяна Курца. Партия свободы потеряла почти 10% поддержки, что связывают именно с фигурой Штрахе.

Сейчас Курц ведет переговоры со всеми партиями об образовании коалиции. Ранее он не исключал возможность снова вступить в коалицию с Партией свободы, которая развалилась весной через так называемое "дело Ибицы".

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Скандал разразился после обнародования видеозаписей, которые демонстрировали, как Штрахе договаривался с якобы племянницей российского олигарха о сотрудничестве, обещая ей государственные контракты в обмен на поддержку партии.

Перед выборами 29 сентября Партия свободы сменила лидера, надеясь, что это поможет вернуть доверие избирателей.

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