Данія запровадить тимчасовий контроль на кордоні за Швецією
Четвер, 10 жовтня 2019, 10:34
Данія встановить тимчасовий прикордонний контроль на шведському кордоні з наступного місяця.
Про це заявив у четвер міністр юстиції Данії Нік Хеккеруп, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Такі заходи запроваджуються після того, як два шведа були звинувачені в причетності до вибуху поблизу данської податкового агентства в серпні.
Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен заявила тоді, що уряд розглядає питання про посилення контролю на своєму кордоні зі Швецією.
Данія з'єднана зі Швецією мостом Ересунн через 16-кілометрову протоку, і тисячі громадян з двох країн щодня перетинають кордон на поїзді і автомобіля. Обидві країни є членами Європейського Союзу.
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