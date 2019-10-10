Данія запровадить тимчасовий контроль на кордоні за Швецією

Данія встановить тимчасовий прикордонний контроль на шведському кордоні з наступного місяця.

Про це заявив у четвер міністр юстиції Данії Нік Хеккеруп, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Такі заходи запроваджуються після того, як два шведа були звинувачені в причетності до вибуху поблизу данської податкового агентства в серпні.

Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен заявила тоді, що уряд розглядає питання про посилення контролю на своєму кордоні зі Швецією.

Данія з'єднана зі Швецією мостом Ересунн через 16-кілометрову протоку, і тисячі громадян з двох країн щодня перетинають кордон на поїзді і автомобіля. Обидві країни є членами Європейського Союзу.