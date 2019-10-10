Дания введет временный контроль на границе со Швецией
Четверг, 10 октября 2019, 10:34
Дания установит временный пограничный контроль на шведской границе со следующего месяца.
Об этом заявил в четверг министр юстиции Дании Ник Хеккеруп, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Такие меры вводятся после того, как два шведа были обвинены в причастности к взрыву вблизи датской налогового агентства в августе.
Премьер-министр Метте Фредериксен заявил тогда, что правительство рассматривает вопрос об усилении контроля на своей границе со Швецией.
Дания соединена со Швецией мостом Эресунн из 16-километровую пролив, и тысячи граждан из двух стран ежедневно пересекают границу на поезде и автомобиля. Обе страны являются членами Европейского Союза.
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