Дания введет временный контроль на границе со Швецией

Дания установит временный пограничный контроль на шведской границе со следующего месяца.

Об этом заявил в четверг министр юстиции Дании Ник Хеккеруп, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Такие меры вводятся после того, как два шведа были обвинены в причастности к взрыву вблизи датской налогового агентства в августе.

Премьер-министр Метте Фредериксен заявил тогда, что правительство рассматривает вопрос об усилении контроля на своей границе со Швецией.

Дания соединена со Швецией мостом Эресунн из 16-километровую пролив, и тысячи граждан из двух стран ежедневно пересекают границу на поезде и автомобиля. Обе страны являются членами Европейского Союза.