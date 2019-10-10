Зеленський вважає, що налагодив "дуже непогані" відносини з Польщею

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив нинішні відносини з Польщею, заявивши, що обидві країни попереду очікує "тільки дружба".

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Зеленський розповів журналістам під час пресмарафону в Києві в четвер.

"У нас було декілька зустрічей з президентом Дудою, я зустрічався з вашим прем'єр-міністром окремо, і з депутатами польськими. У нас зараз налагодилися відносини. Відносини дуже непогані. Ми зробили робочу групу. І робочі групи зустрічаються з польською стороною", - сказав він.

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"Ми підписали декілька договорів з польською стороною. І в газовій сфері з’являються відносини. Це для нас дуже важливо", - додав президент.

Разом з тим він зазначив, що "ми пам'ятаємо нашу історію, ми не можемо її забувати".

"Але ми повинні розуміти сьогодні, що існує сучасність, сучасні країни, сучасні відносини, сучасні люди, які між собою не повинні сперечатися іноді, якщо це стосується рішення історичних складних питань з обох країн. Тому я думаю, що попереду нас очікує тільки дружба. Я впевнений у цьому", - додав Зеленський.

Як повідомлялося наприкінці вересня, Україна надала Польщі формальну згоду на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт на території нашої країни.

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Раніше під час візиту до Польщі Володимир Зеленський заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи.

Питання заборони пошуково-ексгумаційних робіт на території України протягом багатьох місяців було одним із найбільш гострих у польсько-українських відносинах. Нагадаємо, після демонтажу пам’ятника воїнам УПА на кладовищі у Грушовичах на Підкарпатті в 2017 році влада України заборонила ексгумацію та пошук польських тіл.

Варшава наполягала, щоб Україна в односторонньому порядку відновила ексгумації. Україна вважала, що пошуково-ексгумаційні роботи можуть бути відновлені синхронно з розв'язанням проблеми українських місць пам'яті в Польщі.