Зеленский считает, что наладил "очень неплохие" отношения с Польшей

Президент Владимир Зеленский положительно оценил нынешние отношения с Польшей, заявив, что обе страны впереди ожидает "только дружба".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Зеленский рассказал журналистам во время пресмарафону в Киеве в четверг.

"У нас было несколько встреч с президентом Дудой, я встречался с вашим премьер-министром отдельно, и с депутатами польскими. У нас сейчас наладились отношения. Отношения очень хорошие. Мы сделали рабочую группу. И рабочие группы встречаются с польской стороной", - сказал он.

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"Мы подписали несколько договоров с польской стороной. И в газовой сфере появляются отношения. Это для нас очень важно", - добавил президент.

Вместе с тем он отметил, что "мы помним нашу историю, мы не можем ее забывать".

"Но мы должны понимать сегодня, что существует современность, современные страны, современные отношения, современные люди, которые между собой не должны спорить иногда, если это касается решения исторических сложных вопросов обеих стран. Поэтому я думаю, что впереди нас ожидает только дружба. Я уверен в этом", - добавил Зеленский.

Как сообщалось в конце сентября, Украина предоставила Польше формальное согласие на восстановление поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны.

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Ранее во время визита в Польшу Владимир Зеленский заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы.

Вопрос запрета поисково-эксгумационных работ на территории Украины на протяжении многих месяцев было одним из самых острых в польско-украинских отношениях. Напомним, после демонтажа памятника воинам УПА на кладбище в Грушовичах на Подкарпатье в 2017 году власти Украины запретили эксгумацию и поиск польских тел.

Варшава настаивала, чтобы Украина в одностороннем порядке возобновила эксгумации. Украина считала, что поисково-эксгумационные работы могут быть возобновлены синхронно после решения проблемы украинских мест памяти в Польше.