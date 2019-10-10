Украинская диаспора в Латвии разделена на два крыла – президент

Украинская диаспора в Латвии разделена на два крыла: проукраинское и пророссийское.

Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укрінформ".

"Знаю о таком аспекте... не хочу употреблять слово "разрозненная". Скажем так: украинская диаспора разделена на два крыла. Одно - проукраинское, а другое - более настроенное на российское мировосприятие. Также хорошо знаю о том, что сейчас многие украинцы приезжают в Латвию. Еще хочу напомнить, что наша страна поддерживает украинских военных, предоставляет им реабилитацию... Итак, суммируя все, с "украинством" я сталкивался и сталкиваюсь. И история Украины мне вообще хорошо известна", - отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября посетит Латвию с официальным визитом.

"Учитывая, что отношения между Латвией и Украиной очень хорошие, а также то, что мы оба на этом посту относительно недавно, первая цель - познакомиться. А дальше самое важное - я хотел бы услышать от господина президента, как говорится, "из первых уст", о его личное видение по ряду вопросов", - сказал Левитс.

"О ситуации в Украине в целом, и в частности, том, что касается Крыма и Донбасса, о дальнейших реформах, о том, как он планирует проводить внутреннюю политику, а также то, что касается внешнеполитического курса. Такое общение будет хорошим залогом для того, чтобы мы могли совместно и целенаправленно ввести отношения между нашими странами в лучшее русло", - добавил он.

Эгилс Левитс был избран президентом Латвии в мае этого года. Отметим, что латвийского президента избирает парламент, а большинство полномочий в стране имеет премьер-министр.