ЕС обсудит ответ на действия Турции в Сирии, возможны санкции

Франция заявляет, что ЕС рассмотрит возможность введения санкций против Турции в связи с ее вторжением в северную Сирию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Европейские страны и Еврокомиссия осудили военное наступление Турции на сирийские курдские силы, начавшееся в среду.

Читайте также Турция понесла первые военные потери в сирийской операции

Амели де Моншалин, французский министр по европейским делам, в пятницу утром заявила, что потенциальный ответ на действия Турции будет обсуждаться Европейским советом на следующей неделе.

На вопрос о том, будут ли рассматриваться санкции против Анкары, она ответила: "Очевидно, этот вопрос принят к рассмотрению".

Европейские лидеры встретятся на саммите 17-18 октября. Министры иностранных дел ЕС также собираются обсудить Турцию и Сирию на встрече в понедельник.

Между тем министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что она предложит ввести европейское эмбарго на поставки оружия Турции на встрече министров иностранных дел в понедельник. Это предложение поддержал шведский парламент в пятницу. Вторжение "нарушает международное право", сказала она.

Читайте также Норвегия приостанавливает экспорт нового оружия в Турцию

В четверг Норвегия и Финляндия приостановили экспорт оружия в Анкару.

Турция заявила в пятницу утром, что до сих пор в ее операции погибли 277 боевиков. Погиб также один турецкий солдат.

Операция направлена ​​против "Демократических сил Сирии" (SDF), в которых преобладают курдские отряды, контролирующие этот регион страны. Анкара считает большинство курдских подразделений террористическими.

Турция планирует переселить 2 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, простирается от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.