ЕС обсудит ответ на действия Турции в Сирии, возможны санкции
Франция заявляет, что ЕС рассмотрит возможность введения санкций против Турции в связи с ее вторжением в северную Сирию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Европейские страны и Еврокомиссия осудили военное наступление Турции на сирийские курдские силы, начавшееся в среду.
Амели де Моншалин, французский министр по европейским делам, в пятницу утром заявила, что потенциальный ответ на действия Турции будет обсуждаться Европейским советом на следующей неделе.
На вопрос о том, будут ли рассматриваться санкции против Анкары, она ответила: "Очевидно, этот вопрос принят к рассмотрению".
Европейские лидеры встретятся на саммите 17-18 октября. Министры иностранных дел ЕС также собираются обсудить Турцию и Сирию на встрече в понедельник.
Между тем министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что она предложит ввести европейское эмбарго на поставки оружия Турции на встрече министров иностранных дел в понедельник. Это предложение поддержал шведский парламент в пятницу. Вторжение "нарушает международное право", сказала она.
В четверг Норвегия и Финляндия приостановили экспорт оружия в Анкару.
Турция заявила в пятницу утром, что до сих пор в ее операции погибли 277 боевиков. Погиб также один турецкий солдат.
Операция направлена против "Демократических сил Сирии" (SDF), в которых преобладают курдские отряды, контролирующие этот регион страны. Анкара считает большинство курдских подразделений террористическими.
Турция планирует переселить 2 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, простирается от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.