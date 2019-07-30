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Молдова: олігарх Плахотнюк склав депутатський мандат

Вівторок, 30 липня 2019, 11:41

Колишній лідер Демократичної партії Молдови Володимир Плахотнюк, який залишив країну після зміни влади, у вівторок 30 липня склав депутатський мандат.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У нинішній ситуації, коли мандат депутата більше не вартий нічого, я не можу виконати свої зобов'язання перед виборцями у Ніспоренах, тими, хто зробив мій мандат найбільш представницьким у нинішньому парламенті за кількістю голосів. Було б несправедливо займати це місце доти, допоки я не зможу виконувати свій мандат, отриманий від них, через причини, що не залежать від мене", - написав Плахотнюк на своїй сторінці в Facebook.

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Плахотнюк зазначив, що не хоче працювати у жодній державній установі. Він стверджує: новий альянс ПСРМ - ACUM не тільки політизував правоохоронні органи та замінив професійних посадових осіб на вигідних для себе осіб, а й віддав всі важливі органи в руки Москви.

Плахотнюк переконує, що росіяни хочуть захопити ключові відомства для "встановлення проросійського режиму на довгі роки", а блок ACUM продовжує перебувати в полоні "колишньої політичної одержимості", тоді як за їхніми спинами незаконно встановлюють контроль над державою.

Нагадаємо, Плахотнюк покинув Молдову після недавньої зміни влади та нині перебуває за кордоном.

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У рамках розслідування справи про крадіжку мільярда на активи Плахотнюка наклали арешт.

Демократична партія, яку він очолював, повністю змінила керівництво.

Про події у Молдові можна почитати у статті "Кінець двовладдя у Молдові: хто змусив піти у відставку уряд всесильного олігарха".

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