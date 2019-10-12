Советник, которого США предложили Украине, работал с Януковичем и Бойко - СМИ

Управленец нефтегазовой отрасли, которого министр энергетики США Рик Перри рекомендовал советником украинскому правительству, преувеличивал свои военные заслуги, как утверждают американские ветераны, которые заявляют, что он вычистил ложную информацию из онлайн-профилей, узнав, что они исследуют его послужной список.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники, передает "Европейская правда".

Роберт Джозеф Бенш утверждал, что был членом cамых элитных боевых частей США: армейских рейнджеров, Сил специальных операций, и спецподразделения Дельта, сверхсекретной антитеррористической группы.

Но сводки по его военной карьере, полученные в соответствии с Законом о свободе информации, показывают, что он провел менее пяти лет в военной форме, почти весь срок - в Национальной гвардии армии. Согласно записям, 52-летний Бенш проходил активно службу лишь несколько месяцев.

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Информация на личном сайте и социальных сетях Бенша говорит о том, что он имеет более двух десятилетий опыта в нефтяной и газовой отрасли в Украине и других странах.

Ранее сообщалось, что Перри заявил украинским чиновникам во время встреч в Киеве, что администрация Трампа хочет заменить весь наблюдательный совет крупнейшей газовой компании в стране - "Нафтогаза" с целью заключения в будущем выгодных контрактов.

Перри опроверг сообщения о том, что он давил на Украину с целью ввести определенных людей в состав правления "Нафтогаза", заявив, что он лишь рекомендовал некоторые фигуры по просьбе украинского правительства.

Среди кандидатов, которых рекомендовал Перри, были Бенш и Майкл Блейзер, украинско-американский бизнесмен из Техаса. Перри также предложил Дэниэля Ергина, обладателя Пулитцеровской премии, работа которого сосредоточена на глобальной энергетической отрасли, и Карлоса Паскуаля, бывшего посла США в Украине во времена администраций Клинтона и Буша.

Бенш, который живет в Хьюстоне, долгое время работал в Киеве и за его пределами, где он работал энергетическим советником украинского правительства в условиях пророссийского режима президента Виктора Януковича.

Бенш тесно сотрудничал с Юрием Бойко, министром энергетики Януковича и бывшим вицепремьер-министром (ныне Бойко нардеп от "Оппозиционного платформы - За жизнь").

Связи Бенша в Украине тянутся до 2001 года, когда он был председателем и генеральным директором Carpatsky Petroleum. Он также зарегистрирован в деловых записях как директор Pelicourt Limited, компании, зарегистрированной на Кипре, которая является крупнейшим акционером компании из Хьюстона Cub Energy.

Cub Energy заинтересовалась девятью лицензиями на нефть и газ в Украине, согласно ее годовому отчету за 2018.