Германия приостанавливает экспорт вооружений в Турцию из-за наступления в Сирии

Правительство Германии приостанавливает поставки вооружений Турции в свете операции Анкары на севере Сирии.

Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"В свете турецкой военной наступательной операции в северо-восточной Сирии федеральное правительство не будет выдавать новых разрешений на поставки всех военных товаров, которые Турция могла бы использовать в Сирии", - сказал министр.

По словам министра, с 2016 года Германия ввела очень ограничительную линию для экспорта оружия в Анкару, особенно после турецкого военного наступления на северный сирийский регион Африн.

В 2018 году Германия поставила Турции оружия на 242,8 миллиона евро, что составляет почти треть всего немецкого военного экспорта оружия (770,8 миллиона евро). За первые четыре месяца этого года Анкара получила от Германии боевое оружие на 184,1 миллиона евро.

В субботу поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы захватили центр сирийского пограничного города Рас-эль-Айн.

Турция говорит, что цель ее нападения - разгромить курдские отряды, которые она считает террористическими из-за связи с повстанцами в Турции. США угрожают Анкаре последствиями за эту операцию.

Турция заявляет, что целью создать на "освобожденной" части Сирии "безопасную зону", куда она сможет переместить многих из 3,6 миллиона сирийских беженцев, которые сейчас находятся на ее территории.