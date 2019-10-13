Эрдоган впервые принял российскую делегацию вместе с "депутатами" от Крыма - РосСМИ
Воскресенье, 13 октября 2019, 12:25
Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации "крымских" депутатов.
Как сообщает "Европейская правда", об этом утверждает российское информационное агентство "РИА-Новости", которое обнародовало фото соответствующего приема.
Как отмечается, в составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджапом Эрдоганом, находились два "депутаты Госдумы" от аннексированного Крыму: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.
Российское издание публикует фотографию с этого приема.
Напомним, до сих пор Анкара отказывалась на официальном уровне встречаться с лицами, представляющими аннексирован Крым.
Об официальной позиции МИД Украины пока неизвестно.
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