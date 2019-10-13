МИД отреагировало на встречу Эрдогана с "депутатами" от аннексированного Крыма

В МИД Украины отреагировали на информацию о встрече "депутатов" от аннексированного РФ Крыма с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Об этом "Европейской правде" сообщили в министерстве.

"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции через эту встречу. Посла Турции в Украине приглашены в МИД", - заявили в министерстве иностранных дел.

Напомним, сегодня стало известно о встрече с Эрдоганом российской парламентской делегации, в состав которой вошли два "депутаты Госдумы" от аннексированного Крыму: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.